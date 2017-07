L’été est la haute saison pour Europ Assistance. Accident, panne de voiture,… Les agents d’assistance sont là 24h sur 24.

"Ma voiture est en panne", "J’ai fait une chute à moto au Cambodge", "Ma femme s’est blessée lors de nos vacances en Espagne et doit être opérée", "Nous avons accroché le toit du mobile-home en passant dans un tunnel" ,… Les appels au secours sont incessants chez Europ Assistance. Tout au long de l’année, mais surtout en été. Le plateau des opérations bourdonne alors comme une ruche. Chaque agent d’assistance, coiffé de son casque et micro, essaye de répondre au mieux aux besoins des clients. Et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S’ils sont environ 75-80 à travailler sur le plateau tout au long de l’année, leur nombre grimpe à 115-120 durant l’été. Avec le renfort de nombreux étudiants. Pour la Belgique, tout est centralisé à Bruxelles, à deux pas de la VUB.