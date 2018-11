La loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés avait notamment pour objectif d’harmoniser les délais de préavis de tous les travailleurs, en réaction à un arrêt important de la Cour constitutionnelle de 2011 qui avait jugé que les différences de traitement entre ouvriers et employés dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail étaient contraires aux principes d’égalité et de non-discrimination.

(...)