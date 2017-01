Le 29 janvier 1817, John Cockerill achetait le château de Seraing. Cet acte est le point de départ de la Révolution industrielle en région liégeoise et en Belgique. Cockerill va développer des activités mécaniques et sidérurgiques innovantes et fonder un empire.

Dès ce samedi, La Libre vous propose une plongée dans l'héritage de John Cockerill, 200 ans plus tard. Cette série en trois volets balaie deux siècles de petites et grandes histoires de la sidérurgie liégeoise ainsi que de Seraing.

Elles seront racontées via des interviews, des témoignages, des portraits, des reportages, des photos et des vidéos mettant en scène des acteurs présents ou passés de la sidérurgie, des habitants et des entrepreneurs sérésiens.

Le samedi 28 janvier, le premier chapitre de la série sera consacré à l'histoire de la sidérurgie. Le lundi 30 janvier, le deuxième chapitre abordera ses évolutions industrielles.

Et mardi 31 janvier, dans le troisième chapitre, focus sur Seraing, hier, aujourd'hui et demain, une ville marquée au fer rouge par la présence de la sidérurgie.