Homme souriant, passionné et loquace, François Pasquasy, 76 ans, a bon pied, bon œil… et bonne mémoire. Cet ingénieur civil métallurgiste a la tête et la maison remplies de souvenirs liés à la sidérurgie, qui fut et est l’une des grandes passions de sa vie. Et il la raconte fort bien, dans des livres notamment, dont le prochain sortira en mars. François Pasquasy est entré en sidérurgie, à Cockerill-Ougrée (le nom de l’entreprise à l’époque) en 1967, un peu comme on entre dans les ordres, serait-on tenté de penser, tant sa dévotion est grande et ne l’a toujours pas quittée. C’est aux Hauts-fourneaux d’Ougrée qu’il est engagé, pour conduire les outils. Après sa mise à la retraite, le 31 décembre 2000, il est devenu historien de la sidérurgie locale.



