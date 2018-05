La demande en bio est en croissance. "Entre 2016 et 2017, elle a augmenté de 6 %, précise Kris Bobbaers, directeur de la marque propre Boni sélection Bio de Colruyt (280 références, en hausse de 15 % sur un an, sur quelque 6 000 références bio vendues dans le groupe). Et même de 8,4 % pour le groupe. Avec une hausse plus prononcée via nos services on-line et collect&go, ainsi que dans nos enseignes de proximité Spar et OKay." Même si 90 % des ventes sont réalisées dans les supermarchés Colruyt et dans ses Bio-Planet (27 points de vente aujourd’hui, avec un objectif de 50 à long terme).

