Des fournisseurs, des acheteurs, des directeurs d’antennes et d’enseignes du groupe, des représentants du personnel et… deux ministres fédéraux ! C’est dire combien le nouveau centre de traitement de la viande inauguré par le groupe de distribution Colruyt ce mercredi matin est plus qu’un geste symbolique. Charles Michel avait fait le déplacement. Willy Borsus aussi, sans doute davantage au titre de ministre de l’Agriculture qu’à celui des PME, la taille du groupe (plus de 29 000 personnes) ayant largement dépassé ce sigle.

Ce Fine Food Meat 2, d’une occupation au sol impressionnante (18 000 m²), a réussi à trouver place en face de son homologue baptisé désormais Fine Food Meat 1(1982), dans ce qui semble toujours davantage devenir le "village" de production de Colruyt. Un village situé à Hal, fief du groupe, mais quasiment à l’opposé des bâtiments de son siège social et qui a été récemment complété de ce qui devient un totem maison : une éolienne terrestre - le groupe en possède 12 et en a 30 en projet - qui pourvoira à 90 % des besoins énergétiques du nouveau centre. "Sur Hal, nous avons deux usines de viande et une de découpe de fromage, nuance Stefan Goethaert, directeur de Colruyt Group Fine Food. Mais les autres centres de production sont disséminés à Wommelgem (volailles), Lokeren (boulangerie), Ghislenghien (café et embouteillage de vin)."