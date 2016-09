Comment la SNCB favorise le navetteur flamand, selon Défi

Entreprise

La SNCB est-elle plus performante pour les navetteurs flamands que pour les navetteurs wallons ? C’est l’affirmation du parti Défi, après analyse des dessertes des principaux chefs-lieux du pays par rapport à la capitale durant la semaine. L’étude, menée par le chef de groupe au parlement bruxellois Emmanuel De Bock, fait apparaître des disparités, notamment dans la quantité de liaisons directes entre les villes étudiées et la capitale, mais également dans les temps de parcours.

L’exercice prend en compte les gares les plus fréquentées des villes étudiées et leurs relations avec la gare de Bruxelles-Central. Des conclusions qui sont réfutées et déconstruites par la SNCB (lire ci-contre) en raison d’une demande en transport ferroviaire plus importante en Flandre. Selon une réalité démographique évidente et une culture plus favorable au train. Dans ce contexte, quelques chiffres à retenir : sur les 700 000 emplois occupés à Bruxelles, 51 % le sont par des Bruxellois, 31,2 % par des Flamands et 17,8 % par des Wallons.

Mais pour Défi, si l’offre ferroviaire était "rééquilibrée", elle engendrerait une augmentation de la demande au Sud du pays et une meilleure disponibilité des emplois bruxellois pour les Wallons et inversement. Voici les constats posés par le parti amarante.

1La vitesse commerciale. L’analyse des liaisons directes fait apparaître que le train est systématiquement plus rapide que la voiture ou au pire "fait jeu égal (temps + 5min) sur les liaisons reliant les villes flamandes à la capitale", se félicite le député bruxellois.

(...)