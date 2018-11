Toutes les entreprises ont des stratégies qui déterminent ce qu’elles vont faire. Pour plus d’efficacité, il faut travailler à trois niveaux : les individus, les équipes et les organisations. Un changement se passe car ce sont les individus qui décident de faire les choses autrement. C’est comme au football, l’équipe fonctionne différemment car chacun des joueurs décide de jouer différemment", explique d’emblée Sabine Vinck, consultante en leadership chez Spencer Stuart, qui développe son département "Conseil" et plus particulièrement le conseil en culture d’entreprise. "Il faut une culture qui corresponde à la stratégie de l’entreprise."

(...)