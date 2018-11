Les entreprises belges sont très actives en matière de droits de l’homme. Et ceci, en raison de divers facteurs.

Premièrement, elles sont soumises à diverses obligations légales, découlant notamment de réglementations européennes ou nationales. Par exemple en matière de transparence et de rapportage quant à leur gestion de leur personnel, en Belgique ou à l’étranger, ou en matière de traçabilité et de vérifications sur le terrain des conditions d’extraction des matières premières qu’elles importent (tels les minerais ou le bois). Leurs activités sont également encadrées par des lignes directrices émanant d’enceintes internationales comme les Nations Unies, l’OCDE ou l’Organisation internationale du travail (OIT).

De plus, la question du respect des droits de l’homme, et des conditions de production en général, fait de plus en plus partie intégrante des relations commerciales entre entreprises. Ceci se matérialise par diverses clauses et chartes encadrant les relations entre un client et ses fournisseurs ou sous-traitants. Le non-respect de ces engagements par un fournisseur peut mener à la cessation de la relation commerciale.

Enfin, et surtout, de très nombreuses entreprises veulent aller au-delà de ce cadre strictement légal. La question des droits de l’homme fait partie intégrante de leur stratégie en matière de responsabilité sociétale, en faveur des trois piliers du développement durable, les volets économique, social et environnemental. Une multitude d’entreprises mettent ainsi en place des mécanismes de "diligence raisonnable", c’est-à-dire des procédures d’inspection dans leurs sites de production et dans les chaînes de production ou d’approvisionnement mondialisées, destinées à améliorer les conditions de production locales et le bien-être des travailleurs, des sous-traitants ou fournisseurs. Et dans ce cadre, ces entreprises, actives dans de divers secteurs, ont très souvent recours à des auditeurs indépendants et collaborent, dans certains cas, avec des syndicats ou ONG locales.

Leurs efforts pour engendrer un réel impact sur le terrain nécessitent de tenir compte de la spécificité des produits ou services qu’elles développement et commercialisent, des contraintes et habitudes culturelles des marchés tiers sur lesquels elles sont actives, du type d’acteurs impliqués dans les chaînes de sous-traitance ou d’approvisionnement dans lesquelles elles opèrent, etc. C’est la raison pour laquelle ces initiatives doivent pouvoir conserver un caractère "sur-mesure", étant donné qu’elles varient de secteur à secteur, d’entreprise à entreprise, voire de produit à produit. Aucune réglementation ou obligation multisectorielle unique ne pourra tenir suffisamment compte de la spécificité des situations sur le terrain.

Cela dit, l’amélioration des conditions de production dans les pays tiers doit être perçue comme une responsabilité partagée, qui requiert des efforts tant des entreprises que des autorités. Le rôle crucial que les autorités locales doivent jouer en la matière doit être souligné. Or c’est souvent là que le bât blesse. C’est en premier lieu aux autorités locales qu’il incombe de faire respecter les législations, locales, nationales ou internationales. Bien entendu, nos entreprises viennent compléter les efforts des autorités locales en "important" dans ces pays tiers leurs propres procédures et leurs exigences à l’égard des sous-traitants ou fournisseurs locaux.

A contrario, il n’est pas acceptable que des autorités locales "ferment les yeux" voire se dédouanent de toute responsabilité et tentent de faire supporter la totalité des efforts aux entreprises étrangères. À titre d’exemple, comment une entreprise peut-elle vérifier l’âge d’un travailleur si celui-ci ne dispose d’aucun document officiel relatif à sa date de naissance ? Ou comment une entreprise - et a fortiori une PME (et pour rappel, plus de 83 % des entreprises belges comptent moins de 10 travailleurs) - peut-elle se porter garante de tous les acteurs impliqués dans une chaîne de production et de sous-traitance à différents niveaux, à plus forte raison si des pans entiers de celles-ci relèvent de l’économie parallèle et ne sont soumis à aucun contrôle par les autorités locales compétentes ?

La FEB estime qu’il importe de reconnaître et d’encourager les multiples efforts des entreprises belges en vue d’améliorer les conditions de production dans les pays tiers où elles opèrent, directement ou indirectement. Mais ces efforts ne peuvent se concevoir que si les autorités locales assument la responsabilité première qui leur incombe. C’est cette responsabilité partagée qui doit permettre de prévenir et, si nécessaire, de détecter et de remédier le plus rapidement possible à des situations problématiques. La FEB contribue elle aussi à cet effort de par ses multiples initiatives de sensibilisation, axées notamment sur les Objectifs de Développements durables de l’ONU (les "SDGs") et sur le respect des droits de l’homme et de l’interdiction du travail des enfants.

Il y a quelques semaines, la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) a été conviée à participer à une audition parlementaire à la Chambre sur le thème des entreprises et des droits de l’Homme. Thème qui fut repris par La Libre Belgique le 24 octobre passé.