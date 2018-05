Brussels Airlines a déjà essuyé une perte de 26 millions d'euros depuis le début de l'année, a confié vendredi son président Etienne Davignon à la VRT, alors que les syndicats de pilotes ont introduit un préavis de grève. Cette situation signifie que la compagnie aérienne ne peut faire que peu d'espace pour faire des concessions, a expliqué en substance Etienne Davignon. "Notre situation économique n'est pas bonne pour le moment", a-t-il reconnu.

Les pilotes ont très majoritairement rejeté vendredi matin les "ultimes" propositions de la direction en matière de salaires et de pensions. Cette dernière ne peut en effet pas aller plus loin qu'une augmentation de 6% des rémunérations d'ici à 2020. Les syndicats ont dès lors déposé un préavis de grève. Des actions pourraient être possible le 14 et le 16 mai prochains.

D'ici là, une réunion de conciliation est prévue lundi entre les deux parties.