Le Brexit ouvre des opportunités. Le secteur immobilier compte en profiter.

Vendre le potentiel de l’immobilier belge de bureaux pour attirer les entreprises britanniques susceptibles de venir chez nous en raison des conséquences du Brexit. C’est l’ambition du portail Web www.business2Belgium.be lancé, à l’initiative de la Secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce extérieur, Cécile Jodogne, par l’UPSI-BVS, l’Union professionnelle du secteur immobilier, dont les membres représentent 85 % de l’offre de l’immobilier de bureaux en Belgique.

La capacité d’attirer 35.000 salariés

Ce potentiel ne demande en effet qu’à s’exprimer. On le sait, la perspective du Brexit constitue un véritable séisme au sein de la City de Londres, l’un des plus grands poumons financiers de la planète. Une perspective qui pousse les grands acteurs présents dans tous les métiers de la finance à rechercher des implantations sur le continent, sous peine de voir s’éroder leurs zones d’influence en Europe. D’ici à deux ans, on estime que ce sont 60 000 professionnels de la finance qui pourraient quitter la capitale britannique.

Dans ce contexte, toutes les grandes capitales poussent leurs pions et dévoilent leurs plus beaux atouts pour récupérer certains pans de ce lucratif business financier. Paris, Francfort, Amsterdam, Berlin, Madrid, mais aussi, évidemment, Bruxelles. Avec déjà quelques résultats probants à la clé.

Pas plus tard que ce mercredi l’assureur nippon MS Amlin, spécialisé dans les assurances du secteur maritime et aérien ainsi que dans la réassurance, annonçait qu’il voulait ouvrir une filiale européenne à Bruxelles. Il y a quelques semaines, notre pays avait réussi un autre beau coup symbolique et médiatique avec l’arrivée attendue, à la mi-2018, de la Lloyds of London à Bruxelles, où sera établie la nouvelle filiale européenne du géant britannique de l’assurance. C’est pour espérer attirer d’autres petits ou gros poissons de la finance que les autorités publiques bruxelloises et le monde de l’immobilier professionnel se mobilisent aujourd’hui. "Nous avons remarqué sur le terrain qu’il manquait un outil concret pour mettre en exergue la disponibilité, la qualité et surtout le prix compétitif de l’immobilier de bureaux à Bruxelles", explique Cécile Jodogne.

Aujourd’hui lancé, le site www.business2Belgium.be répertorie une septantaine d’immeubles de bureaux disponibles (NdlR : un chiffre qui devrait doubler à terme), dont une soixantaine peuvent déjà être visualisés. Soit 700 000 mètres carrés d’espaces de bureaux disponibles, de quoi attirer 35 000 salariés. Le site, qui détaille les principaux atouts de la Belgique par rapport aux autres marchés européens, permettra aussi aux entreprises britanniques intéressées de connaître le prix moyen au mètre carré et d’entrer directement en contact avec le gestionnaire ou le propriétaire du bâtiment de bureaux.

Bref, un outil pratique, utile et une belle carte de visite du savoir-faire de l’immobilier de bureaux made in Belgium. Il aurait, dit-on, déjà généré pas mal de clics d’entreprises britanniques évidemment, mais également établies aux Etats-Unis ou en Europe. De quoi espérer bientôt d’autres bonnes nouvelles…