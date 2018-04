Dix-huit mois. C’est le temps qu’il aura fallu à Adrien Roose, Karim Slaoui et Tanguy Goretti, trois anciens de la start-up bruxelloise Take Eat Easy, pour concevoir, développer et fabriquer "Cowboy". C’est un laps de temps très court quand on sait que le trio partait d’une feuille blanche et qu’il n’avait aucune connaissance du marché du deux-roues et, encore moins, de la complexité technique du vélo électrique.

(...)