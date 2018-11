"Nous ne produirons jamais que du whisky Belgian Owl, un belgian single malt whisky créé à partir d’une orge cultivée sur un terroir bien spécifique qui est dénommé la Hesbaye sèche. On est ici sur du crétacé secondaire de Hesbaye", affirme haut et fort Etienne Bouillon, créateur et distillateur dudit Belgian Owl.

(...)