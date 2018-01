Crelan se dote d'une fondation, Crelan Foundation, censée "donner une nouvelle dimension" à son engagement sociétal, a annoncé vendredi la banque coopérative. La Crelan Foundation sera active dans cinq domaines: la formation, la santé, la culture, l'environnement et le crowdfunding sportif; et ce, en vertu de quatre valeurs fondamentales: la proximité, la solidarité, la responsabilité et le respect.

La banque va impliquer ses plus de 280.000 clients coopérateurs dans sa politique sociétale. "Dès aujourd'hui, ils peuvent introduire, via le site de Crelan, une demande de soutien pour un projet sociétal dans lequel ils sont eux-mêmes, étroitement impliqués. De plus, la Crelan Foundation lancera aussi des initiatives et des actions caritatives auxquelles les collaborateurs de Crelan seront associés activement, comme une campagne de nettoyage des plages ou une participation à une action caritative", précise la banque dans un communiqué.