L’endroit ressemble tantôt à une gigantesque mine, tantôt à un parc d’attractions avec ses centaines de kilomètres de toboggans et tapis roulants. Le bruit y est étourdissant et la chaleur parfois suffocante. Bienvenue au WorldPort de Louisville, Kentucky, Etats-Unis. C’est ici que le transporteur UPS, l’un des leaders mondiaux, a installé son centre de tri le plus important. Le lieu dépasse tous les superlatifs : sur 90 terrains de foot ou 460 000 mètres carrés, près de 7000 colis sont triés chaque minute. Ici, chaque nuit, près de 120 avions aux couleurs brunes d’UPS atterrissent et décollent en provenance du monde entier. Le ballet des chargements et déchargements semble ne jamais s’arrêter.

Dans ce monde où chaque seconde compte, l’humain côtoie la machine, et on ne sait plus très bien qui a dompté l’autre. Ce qui frappe en plongeant dans cette fourmilière, c’est aussi la jeunesse de beaucoup de manutentionnaires. Certains paraissent à peine sortis des jupons de leur mère et sont payés une poignée de dollars par heure. "Nous avons conclu un partenariat avec des lycées", explique un responsable d’UPS. Le deal est le suivant : le groupe recrute des jeunes étudiants de la région pour travailler 4 à 5 heures la nuit, en contrepartie UPS prend en charge leurs frais de scolarité. Il faut être un animal nocturne pour travailler au WorldPort : deux tiers des livraisons se font la nuit, avec une centaine d’avions arrivant après 23 heures.