BNP Paribas Fortis propose un départ anticipé à 200 managers

BNP Paribas Fortis a proposé un plan de départ anticipé à 200 managers, écrivent jeudi L'Echo et De Tijd. La banque entend se défaire d'environ un cadre sur six d'ici 2020. L'objectif serait de rattraper un certain "retard" du côté des cadres, car ...