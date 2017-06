L’annonce arrive alors que les aéroports s’apprêtent à vivre le premier grand rush estival : les Etats-Unis vont renforcer les mesures de sécurité sur tout vol commercial en direction de leur territoire. La bonne nouvelle ? Les ordinateurs et autres appareils électroniques plus grands qu’un téléphone portable restent autorisés dans les cabines des avions.

1. Que craignent exactement les Etats-Unis ?

Pour John Kelly, secrétaire américain de la Sécurité intérieure, la menace terroriste est quotidienne. "Cette menace n’a pas diminué", explique-t-il dans un communiqué. "En fait, je suis particulièrement préoccupé par le fait que des groupes terroristes aient un regain d’intérêt pour prendre le secteur aérien comme cible." Et l’homme politique de citer les attentats aux aéroports de Bruxelles et Istanbul, contre l’avion de la compagnie russe Metrojet (2015) au-dessus de l’Egypte ou contre un avion en Somalie (2016), via un explosif caché dans un ordinateur portable.