Des dirigeants américains se mobilisent pour défendre Apple face à la Commission

Entreprise

Un lobby de grands dirigeants américains - Business Roundtable - a envoyé un courrier aux responsables des 28 Etats membres de l'Union européenne afin de défendre Apple face à la décision de la Commission européenne visant à lui faire rembourser quelque 13 milliards d'euros d'impôts impayés. Business Roundtable (BRT) compte 185 membres, parmi lesquels les patrons de GE, Walmart, JP Morgan, AT&T ou encore Dow Chemical. Tim Cook, le dirigeant d'Apple, lui, n'en est pas membre.

"Je vous conjure de travailler avec vos collègues pour combattre cette décision et mettre fin à l'utilisation des enquêtes pour aides d'État illégales qui passent outre le droit de votre pays et d'autres de déterminer et interpréter leurs propres lois fiscales", écrit ainsi Doug Oberhelman, le patron de Caterpillar et président de Business Roundtable, dans une lettre adressée à Angela Merkel consultée par le Financial Times et citée par Le Figaro.

Pour les patrons américains, cette décision de la Commission est une "blessure que l'Europe s'inflige à elle-même et à ses citoyens. D'autres pays vont interpréter cette décision comme étant un comportement acceptable, plongeant toutes les multinationales, y compris celles qui ont leur siège social en Europe, dans l'inquiétude de voir leur capital exproprié par des gouvernements souhaitant plus de revenus ou punir un rival étranger", écrivent-ils encore.