Des enquêteurs de la police judiciaire fédérale ont effectué le mois dernier des perquisitions dans les bureaux d'Eurostation, filiale de la SNCB, indique le quotidien De Tijd mercredi. Ces descentes ont eu lieu dans le cadre de suspicions de fraude et de corruption.

En 2015, le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête sur de potentielles malversations chez Eurostation et Euro Immo Star, les deux filiales de la SNCB mises en cause par des audits réalisés par Ernst&Young. Le conseil d'administration de la société des chemins de fer avait lui-même décidé de remettre les rapports d'audit à la Justice. Ces audits visaient à analyser le respect des règles de gouvernance et de bonne gestion au sein des filiales immobilières du groupe.

Les enquêteurs ont donc fait irruption, près d'un an et demi après la réception de l'audit, dans les bureaux d'Eurostation, début décembre, affirme De Tijd. Cette filiale fait office de bureau d'étude et de promoteur immobilier pour les gares et leurs environs.