Soixante ans, ça se fête. Le célèbre Bic "à déclic", qu’à peu près toutes les mains qui savent écrire ont tenu au moins une fois dans leur vie, s’est retrouvé sous les feux des projecteurs pour son anniversaire.

Pour célébrer cet objet aussi banal qu’unique, l’agence anversoise Friendship a ouvert deux magasins temporaires, à Amsterdam et Anvers. A l’intérieur, on y trouve évidemment des articles liés au célèbre stylo à bille, dont une édition limitée aux reflets dorés, mais aussi des cartes postales, des jouets, des coques de smartphones personnalisables, etc.

Jusque-là, rien de bien innovant. Mais cette action de marketing annonce fièrement que les deux enseignes sont "les seuls magasins au monde où on peut payer avec sa créativité". A l’entrée de la boutique, les visiteurs reçoivent un post-it vierge où est seulement griffonnée (au Bic évidemment) la mention "20 euros". Les clients qui souhaitent acheter quelque chose n’auront ni à ouvrir leur portefeuille, ni à taper leur code bancaire : il leur suffit de dessiner le faux billet de 20 euros comme bon leur semble. L’appel à l’imagination des visiteurs fait mouche et nombre d’entre eux, équipés du stylo sexagénaire, transforment leur billet en quelque chose de drôle, beau, grinçant ou délirant… Toute cette monnaie est valable du moment qu’elle est dessinée.

A lui seul, le principe du magasin gratuit n’aurait pas apporté grand-chose du point de vue du branding. Ce genre de (très) bref accès de générosité est typique des marques qui ont quelque chose à fêter ou à faire découvrir. Mais tout le monde sait que leur ADN, c’est le commerce et non la gratuité, ce qui donne parfois un arrière-goût bizarre à ces ambiances "open bar, mais juste pour une fois".

Grâce à la dimension créative du deal proposé à leurs visiteurs, les deux magasins Bic insufflent une autre dimension à cet anniversaire : ils rendent les clients actifs, ils réveillent quelques vocations enfouies pour le dessin, mais surtout, ils rappellent, en toile de fond, que cet objet devenu presque invisible tant il peuple tous les plumiers et bureaux du monde, est capable de devenir un instrument créatif, un complice, un compagnon bienvenu aux réunions ou aux cours soporifiques… Bic n’est sûrement pas l’outil préféré des dessinateurs et autres pros de l’illustration. Peu importe : il n’y a pas besoin d’être de ce monde pour aimer griffonner librement de temps en temps. Et c’est peut-être ce qu’on préfère quand on tient un crayon ou un stylo à bille en main…