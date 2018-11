L'institution bancaire facturera 0,50 € par retrait hors de son réseau de distributeurs, du moins aux titulaires d'un compte Lion Account.

Les clients ING ne seront bientôt plus tous égaux devant un distributeur de billets. Comme nous l'apprend Le Soir, à partir du 1er janvier 2019, la banque au lion imposera à ses clients Lion Account (compte bancaire gratuit, en ligne) une facturation de 0,50 € par retrait de cash effectué à un distributeur automatique d'une autre institution bancaire.

Ce n'est pas nécessairement une première : à leurs titulaires de comptes gratuits, KBC (0,20 €) et BNP Paribas Fortis (0,10 €) réclament également un surcoût de retrait hors-agence. Mais la popularité du produit ING (on compte près d'un million de titulaires de comptes Lion Account, les comptes gratuits des institutions concurrentes précitées n'ont pas cette emprise) et le montant du surcoût demandé rendent cette annonce légèrement différente. La direction de la banque orange justifie cette décision par des marges actuelles trop peu élevées, dans un contexte où les agences ferment de plus en plus intensivement, pour rappel.