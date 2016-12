A la tête de D’Ieteren Auto depuis le 1er janvier 2012, Denis Gorteman a un parcours de vingt-sept années dans l’entreprise. Celle-ci commercialise depuis plus de 65 ans les marques du groupe VW qui sont aujourd’hui : Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche, VW Véhicules commerciaux et les motos Yamaha. Le tout pèse plus de 20 % du marché belge.

La dernière partie du premier quinquennat de Denis Gorteman à la tête des marques du groupe Volkswagen en Belgique a été secouée par ce qu’il est convenu d’appeler "dieselgate" ou, plus justement, "emissiongate". Depuis le début de l’année 2016, une vaste action de rappel de véhicules a été entamée afin de mettre à jour le logiciel impliqué dans la tricherie aux émissions polluantes dénoncée aux Etats-Unis. (NOx, oxydes d’azote).

Où en est D’Ieteren Auto dans la campagne de rappel de véhicules des marques du groupe ?

En cette fin d’année, nous atteignons pratiquement les 50 000 voitures mises à jour, sur 320 000 identifiées lorsque le problème a été connu. En réalité, ce sont 50 000 sur 90 000, nombre de véhicules pour lesquels nous avons reçu du groupe VW les solutions techniques. Il y a un grand nombre de solutions techniques, autant que de variantes de véhicules, estimées à 2 000 environ. Le cycle prend donc un certain temps, car elles doivent être approuvées une par une par la KBA. (Kraftfahrt-Bundesamt, autorité fédérale allemande du transport motorisé, NdlR).

Et la suite ?

Le groupe VW s’est engagé à rendre toutes les solutions techniques disponibles d’ici la fin de l’année.

Est-ce crédible ?

Oui. Le groupe VW et la KBA ont développé des processus plus rapides. Dans les 320 000 voitures concernées en Belgique, 160 000 sont équipées du moteur 1.6l, avec moins de configurations techniques, une vingtaine. Début 2017, on invitera progressivement un nombre important de clients à passer en concession, Selon moi, la grande majorité des mises à jour sera effectuée au 1er semestre 2017.

Il y a quelques semaines, vous avez publié une lettre ouverte pour inciter les gens à se présenter en concession. Cela a-t-il été suivi d’effet ?

Oui, d’autant que cette lettre avait un deuxième objectif, touchant les actions de rappel visant non pas le logiciel concerné, mais en lien avec la sécurité du véhicule, comme le système de freinage par exemple. Jusqu’ici, il n’existe pas de suivi de ces actions de rappel pourtant cruciales. Nous avons suggéré d’ajouter ces éléments au Car Pass : en plus du kilométrage exact, reprendre les infos sur les actions de rappel des constructeurs. Les ministres ont été sensibilisés, et l’objectif est atteint.

Où en sont les actions en justice intentées contre Volkswagen en Belgique, dans le cadre de la fraude aux émissions polluantes ?

Sur la dizaine de dossiers juridiques introduits par des particuliers, deux ont été jugés et ne sont pas défavorables pour VW. En première instance a été confirmé le fait que les véhicules vendus répondaient aux critères. L’action en nom collectif menée par Test-Achats sera jugée recevable ou non en janvier.

La cote des véhicules a-t-elle été impactée par la crise des émissions polluantes ?

Plusieurs sources confirment que la valeur de revente n’est absolument pas affectée de quelque manière que ce soit. On le voit auprès des sociétés de location comme D’Ieteren Lease, à la distribution de voitures d’occasion comme My Way, et lors d’analyses indépendantes effectuées sur plusieurs pays européens. La valeur résiduelle élevée est l’une des qualités de nos marques et elle s’est maintenue.

L’emissiongate influe-t-il sur le comportement d’achat ?

En Belgique, cette année, la part du diesel est de 52 %, l’essence de 44 % et les énergies alternatives de 3,8 %. En 2010, le diesel représentait 76 %, les énergies alternatives, 0,7 %.

D’ici 2025, le groupe VW aura 30 modèles électriques et compte qu’ils représenteront un quart des ventes. Ça va marcher ?

Oui, pour trois raisons. L’autonomie est en augmentation et se rapproche de celle des véhicules classiques, 500 à 600 km. La courbe d’évolution du prix des batteries est inversement proportionnelle au volume produit. On pourra mettre sur le marché des voitures électriques à 30 000 euros. Enfin, je suis convaincu que les clients vont répandre autour d’eux le plaisir qu’il y a à conduire un véhicule électrique. C’est une tout autre manière de conduire économique, anticipative et cool.

Volkswagen croît de 11 %, "alors que c’est la marque la plus visée"

Si toute l’Europe automobile se porte à merveille, la Belgique se distingue à nouveau par son dynamisme : 2016 est une année marquée par un marché largement plus élevé que les attentes du secteur. A ce stade, les estimations tournent autour de 537 000 immatriculations, en augmentation de 7 %.

Selon Denis Gorteman, "D’Ieteren Auto suit le marché, à +7 %, ce qui, compte tenu des événements, est un excellent résultat, qui confirme que la confiance de la clientèle et des concessionnaires n’est pas entamée". Chacune des marques a bien sûr une croissance différente mais la surprise est là : "Volkswagen évolue plus vite que le marché, à 11 %, alors que c’est la marque la plus visée."

D’autres marques du groupe suivent le marché, comme Škoda, en croissance de 7 %. "Audi est en retrait et perd un peu par rapport à Mercedes et BMW. Le portefeuille produits n’est pas dans une phase de renouvellement comme les autres." De son côté, la marque du luxe sportif Porsche va de record en record, avec plus de 3 000 immatriculations attendues cette année.

"Globalement, nous sommes heureux des performances des marques. L’année prochaine, il faut reprendre un peu de parts de marché, conquérir de nouveaux clients."

Avec quelles armes ? Comme toujours les nouveautés, et en s’immiscant dans des segments où ces marques ne sont jusque-là pas présentes. "Seat termine très bien l’année grâce au lancement de l’Ateca, et nous sommes confiants pour 2017", estime Denis Gorteman. L’Ateca marque l’entrée - réussie - de la marque espagnole dans le segment le plus porteur depuis des années, le SUV (sport utility vehicle) ou 4x4. L’Ateca peut être considéré comme un SUV compact. Il y a quelques semaines, Luca de Meo, patron de Seat, annonçait le lancement, cette année, d’un véhicule plus petit, l’Arona, de type crossover, pour l’année prochaine.

L’Arona sera basée sur la même plateforme que la Volkswagen Polo, dont le nouveau modèle sort en 2017. Sa plateforme va encore se montrer bien utile : outre le fait de supporter le nouveau Q2, par lequel Audi entre dans un nouveau segment que l’on pourrait qualifier de SUV crossurbain, elle va servir au nouveau T-Rock de VW, dans un segment identique. Plus petit que le Tiguan, il ouvre aussi de nouvelles perspectives, susceptibles d’attirer une nouvelle clientèle.

Škoda aussi dans le SUV

Il n’y avait pas de raison qu’une marque en vogue comme Škoda ne surfe pas, elle aussi, sur la vague SUV. C’est désormais chose faite avec le Kodiaq qui revendique beaucoup d’espace et des qualités de baroudeur pour un prix maîtrisé. Enfin, 2017 sera aussi l’année où le best-seller de la marque Volkswagen, la Golf septième génération, va subir une cure de jouvence synonyme de relance des ventes.

"Les prévisions 2017 en Belgique sont de 515 000 immatriculations, chez Febiac comme chez nous, conclut Denis Gorteman. Donc toujours un très bon niveau de marché."

Une taxation pour la transition électrique

Concertation. Quand le volume des ventes de voitures électriques va augmenter, celui des voitures à carburant classique va diminuer. Or ces dernières sont frappées d’accises, qui rentreront moins dans les caisses de l’Etat. Les gouvernements vont donc chercher des revenus ailleurs mais, selon Denis Gorteman, il ne faudrait pas que cela freine l’évolution vers la voiture électrique.

"Toutes les marques connaissent leur niveau d’introduction de voitures en Belgique dans les cinq prochaines années, explique le CEO de D’Ieteren Auto. D’autre part, nos clients société ont horreur de l’incertitude, et s’ils ne savent pas comment ils vont être taxés dans les cinq ans à venir, c’est un frein. Donc je plaide pour que l’on puisse s’asseoir autour d’une table avec les gouvernements et dégager une vision claire de la taxation automobile en Belgique." Selon Denis Gorteman, les gouvernements se rendent toujours compte trop tard de l’évolution des marchés : "Ici, en ayant une approche intelligente et concertée de la taxation, on pourrait avoir un coup d’avance."

Par contre, D’Ieteren Auto n’est demandeur de prime d’aucune sorte qui, on l’a vu avec le CO2 et l’encouragement à acquérir des petits moteurs diesel, fausse le marché. "Nous réclamons une taxation permettant un passage équilibré de l’essence-diesel au véhicule électrique."

Epinglé: La Wallonie attaque VW au civil

Le ministre wallon de l’Environnement, Carlo Di Antonio (CDH), a annoncé jeudi qu’une procédure civile par voie judiciaire à l’encontre du groupe Volkswagen allait être introduite par la Wallonie pour régler l’ensemble du litige environnemental avec le constructeur allemand. Un cabinet d’avocats spécialisé en responsabilité environnementale sera désigné pour représenter les intérêts de la Région dans cette affaire.

Peu après l’éclatement du scandale relatif à l’utilisation d’un logiciel frauduleux par VW, l’exécutif wallon avait décidé de déposer une déclaration de personne lésée auprès du procureur du Roi de Bruxelles. Cette démarche devait permettre à la Wallonie de mener des négociations avec le groupe VW pour obtenir une indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Ce jeudi, le gouvernement wallon a pris acte de l’absence d’avancée satisfaisante dans les discussions menées avec VW. La Wallonie est la première région du pays à entamer une procédure judiciaire dans cette affaire.