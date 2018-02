Concrètement, ce développement pluriannuel se déploiera par phases successives à partir de 2021 et "agrandira significativement" le Parc Walt Disney Studios, le deuxième parc né juste dix ans après le premier, en 2002, et dédié au monde du cinéma, de l’animation et de la télévision.

Le projet comprendra notamment un nouveau lac, qui sera le théâtre de nouveaux spectacles et reliera les trois nouvelles zones thématiques du parc, qui intégreront les histoires et les personnages les plus populaires de Disney.