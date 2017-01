Paris est devenu un nouvel eldorado pour les start-up. C’est par ces mots que nous titrions, le 9 décembre dernier, un dossier consacré à la mission menée par une dizaine de jeunes pousses belges dans la Ville Lumière. Organisée par Startups.be, Digital Wallonia et BNP Paribas Fortis, cette mission avait permis aux "startuppers" belges de découvrir l’impressionnant écosystème bâti, ces dernières années, à Paris afin de faire émerger des pépites "made in France" capables de rivaliser avec leurs concurrentes américaines, britanniques, allemandes ou scandinaves.

Même si ce n’est qu’un indicateur parmi d’autres, les montants investis dans les start-up l’année dernière en Europe démontrent que la France, et son cœur parisien (qui concentre une très grosse partie des outils publics et privés), connaît un essor spectaculaire. Certes, Londres demeure toujours l’épicentre européen des start-up avec un montant record de 3,21 milliards d’euros levé, en 2016, par des fonds de capital-risque en faveur de jeunes pousses. Mais la France et sa "French Tech" se situent désormais en deuxième position, si on en croit des statistiques compilées par le site spécialisé Tech.eu, avec un total de 2,72 milliards d’euros. Cela place l’Hexagone nettement devant l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Irlande ou la Suède. En nombre de "deals", la France devance même le Royaume-Uni.

Si Paris s’est réveillé, on le doit à l’émergence d’un écosystème riche et diversifié, où secteurs privé et public ont construit un réseau dense de structures (incubateurs, accélérateurs, fonds d’investissement, écoles, etc.) favorisant la création, l’accompagnement et le financement de start-up. Ci-contre, nous vous proposons les dix lieux incontournables pour créer sa start-up à Paris, lieux que nous avons eu l’occasion de visiter en décembre.