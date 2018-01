En cause : un manque d’entretien de la centrale de Doel 3. L’exploitant dément.

C’est ce qui s’appelle un dialogue de sourds. Entre l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) et Electrabel, le courant ne passe pas vraiment. En cause, un rapport de l’AFCN, éventé ce jeudi par nos confrères du "Soir", qui épingle assez durement Electrabel. En cause, selon l’AFCN, un manque d’entretien et de contrôle de l’état de la centrale nucléaire de Doel 3 par la filiale belge d’Engie.

Redémarrage le 15 avril ? Au mieux…

Rétroactes. On le sait, Doel 3, souvent décriée pour sa vétusté, est à l’arrêt depuis le mois de septembre dernier à la suite de travaux d’entretien alors programmés. Date de redémarrage prévue : le 15 avril prochain. Le problème vient ici du bunker, une mégacoque en béton qui abrite des systèmes de secours tels que les pompes de secours et les générateurs de diesel et qui est située dans la partie non nucléaire de la centrale. Le béton de ce bunker est en effet fragilisé par des fissures à la suite d’une exposition prolongée à la vapeur chaude. Début octobre, Electrabel a informé du problème l’AFCN, qui a ensuite réalisé une série d’inspections. "Une partie de l’armature du béton est désormais visible", précise aujourd’hui l’AFCN. Qui ajoute : "Ces dégâts ont pour conséquence que les conditions fixées à la conception du bunker pour résister à un accident externe ne sont plus remplies."

Mais, surtout, l’AFCN adresse cette attaque à l’égard d’Electrabel : "La dégradation du béton doit être prise en charge par l’exploitant, qui doit mener suffisamment de contrôles dans les locaux concernés et mener, si nécessaire, des travaux de rénovation/réparation. Cela n’a pas été suffisamment fait, ce qui explique que la dégradation du béton a évolué à ce point." Et prévient l’exploitant que la date de redémarrage du 15 avril reste à ce stade théorique : "Tant que l’état du béton ne s’est pas amélioré, il n’y aura pas de redémarrage. Nous ne pouvons donc pas nous exprimer sur un timing. Nous sommes en concertation continue."

Record du monde d’indisponibilité

Mais du côté d’Electrabel, on réfute les critiques sur un manque d’entretien de la centrale. "Nous menons régulièrement des révisions sur les réacteurs, qui ont été convenues à l’avance. Les inspections prévues sont réalisées au moment convenu. Pourquoi menons-nous dès lors des entretiens insuffisants ?", dit-on chez l’exploitant des centrales nucléaires. Electrabel confirme que des travaux sur le béton se sont avérés nécessaires lors d’une telle inspection. "Si cela avait été constaté avant, nous l’aurions signalé", précise encore Electrabel.

Ce énième couac sur l’état de nos centrales a fait bondir Jean-Marc Nollet, chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre : "La responsabilité d’Electrabel est écrasante et sa négligence n’a d’égal que son obstination à prolonger une technologie aussi inutile que dangereuse." Et de pointer le fait que notre pays détient le record du monde d’indisponibilité de ses centrales avec plus de 25 % des capacités de production à l’arrêt, loin devant l’Iran par exemple.

Cet épisode Doel 3 risque de relancer le débat déjà électrique sur la sortie du nucléaire, prévue en principe en 2025. Mais, on le sait, la N-VA exige des garanties sur l’impact de cette sortie sur les prix de l’énergie, rendant pour certains cette échéance désormais irréaliste.

Nollet: la Belgique a le record du monde de l'indisponibilité des réacteurs nucléaires

La Belgique détient le triste record du monde de l'indisponibilité imprévue des centrales nucléaires, a dénoncé jeudi le chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, Jean-Marc Nollet. "Ce nouveau problème pose sérieusement la question de la fiabilité de nos centrales. Nous détenons le triste record du monde de l'indisponibilité imprévue de nos centrales nucléaires. Alors que la moyenne mondiale se situe sous les 4%, la Belgique caracole largement en tête avec plus de 25%, loin devant l'Iran (13,5%) et la Tchéquie (8,8%). La responsabilité d'Electrabel est écrasante et sa négligence n'a d'égal que son obstination à prolonger une technologie aussi inutile que dangereuse", a affirmé le député écologiste dans un communiqué.

"Pour une énergie qui se veut 'stable', l'indisponibilité globale de nos sept réacteurs dépasse l'entendement. Au moment où certains tergiversent encore au sien de la majorité, le signal envoyé par nos centrales vieillissantes est on ne peut plus clair : prolonger le nucléaire c'est prolonger l'incertitude et prendre le risque d'incidents et de black-out ingérables. La Belgique doit sortir du nucléaire au plus vite. Différentes études récentes ont montré que c'était parfaitement possible. N'attendons plus pour nous tourner vers l'avenir et la sécurité", a ajouté M. Nollet.