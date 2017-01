Dominique Demonté dirige le Biopark depuis 2010. Voisin du site de Caterpillar, cet écosystème "biotech" est en plein essor. M. Demonté évoque le choc du 2 septembre 2016 et les ambitions du Biopark à Gosselies. Dominique Demonté dresse un bilan positif du Biopark et espère que la croissance se poursuivra. Entretien.

Dans la capitale du Pays noir, son berceau, son fief, son "drive", sa fierté aussi, on ne le présente plus. Tant il y multiplie les casquettes. Directeur depuis 2010 de l’un des deux plus imposants centres de biotechnologies wallons (l’autre est à Liège), le Biopark de Charleroi; actuel président du Comité de développement stratégique de la région de Charleroi et du Sud Hainaut; membre du club "Business for Charleroi"; personnage-clef dans le dossier relatif à la mise en place d’un futur centre de protonthérapie en terres carolos; et vice-président du cluster santé de Wallonie BioWin.

Dominique Demonté est à présent sur le point de prendre la direction du nouveau Pôle ULB-Charleroi. "L’Université libre de Bruxelles a en effet décidé de renforcer sa présence sur Charleroi via différents projets de recherche en sciences sociales et humaines, mais également dans l’efficacité et l’excellence énergétiques, dévoile-t-il. Mais il est clair que le Biopark, que je continuerai à diriger, restera le vaisseau amiral de ce nouveau pôle."

Racines syndicales et parcours académique

Une énième fonction pour ce businessman de 45 ans, scientifique de haut vol et chercheur reconverti - docteur en génétique de l’université de Namur, il a longtemps œuvré dans la recherche sur le virus du sida - que d’aucuns projettent à présent volontiers dans des sphères… politiques. Il faut dire que l’homme, très proche du milieu syndical dont il est lui-même issu, dispose d’un carnet d’adresses dense et varié. "Ce que je fais aujourd’hui n’est d’ailleurs pas très éloigné de la politique", ironise celui qui se définit comme un "homme de gauche, proche des patrons". Qui sait, l’année 2017 augure-t-elle ici et là quelques annonces surprises en ce sens… Pour rappel, les prochaines élections communales, c’est en 2018.





"La fermeture de Caterpillar a créé un sentiment d’urgence"

L’annonce de la fermeture de Caterpillar Gosselies, le 2 septembre dernier, a marqué l’année 2016. Quatre mois après ce choc, quel est votre sentiment ?

L’émotion reste vive. A Charleroi, on en parle toutes les semaines. On a tous quelqu’un de notre entourage qui a été chez Caterpillar. La différence, aujourd’hui, c’est qu’on a eu le temps de s’organiser et de voir comment on allait absorber ce choc. Le pilotage est assuré par le gouvernement wallon. Au niveau du Comité de développement stratégique (CDS) de la région de Charleroi, nous avons essayé de voir comment on pouvait faire caisse de résonance à l’action du gouvernement.

Où en est-on dans cette mobilisation ?

La temporalité des actions est fondamentale dans ce type de dossier. La première urgence, ce sont les sous-traitants. Nous avons eu des difficultés à identifier tous les sous-traitants. Un gros travail a été fait avec les syndicats, les associations patronales et le gouvernement wallon pour avoir des listes consolidées des sous-traitants. On parle d’une quarantaine d’entreprises. Il a fallu ensuite voir quel était leur niveau de dépendance par rapport à Caterpillar et, enfin, voir quels types d’aides on pouvait leur apporter.

L’autre urgence concerne les 2 200 travailleurs de Caterpillar.

Effectivement. Mais tant que la phase 1 de la procédure Renault n’est pas clôturée, on ne peut pas leur proposer des emplois ailleurs, ni mettre en place des cellules de reconversion. Le Forem et les centres de compétences sont prêts à agir, mais il faut attendre la fin de cette procédure qui devrait intervenir vers avril-juin 2017. On a eu du mal à faire passer ce message aux entreprises de la région. Elles nous ont rapidement contactés en disant qu’elles avaient plein d’offres d’emplois, mais nous avons dû rappeler que ces personnes n’étaient pas disponibles aujourd’hui. Cela risquerait même d’être contre-productif car le challenge reste de maintenir cette activité pour se donner le temps de négocier correctement.