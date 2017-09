Son nom n’est pas des plus affriolants : E5 mode, en référence à l’autoroute devenue entre-temps E40 le long de laquelle le premier magasin a vu le jour. C’était en 1978. A Sint-Denijs-Westrem, dans les faubourgs de Gand.

Le concept, porté par un couple, Etienne Kaesteker et Griet Talpe, et basé sur l’association "magasin de périphérie + mode à prix abordable" était dans l’air du temps. Et il a fonctionné puisqu’aujourd’hui le réseau compte 71 points de vente, 55 en Flandre - dont deux "experience stores" - et 16 en Wallonie. Plus un webshop qui attire chaque année un demi-million de visiteurs. Le tout générant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 80 millions d’euros. De quoi positionner l’enseigne sur la 3e marche du podium des chaînes belges en nombre de magasins derrière ses homologues JBC et Bel&Bo.

A la différence de ces deux dernières, E5 Mode est intimement liée à une entreprise de conception et de production de vêtements, European Clothing Group, fondée en 1956, dont elle est filiale depuis 2009. ECG alimente ses collections, bien entendu, mais également celles d’autres retailers belges, français (comme Devianne) et néerlandais (Berden Werenhuizen, par exemple). De plus, elle produit, en Belgique et dans ses antennes de Chine et de Lituanie, des millions de pièces pour une vingtaine de marques. L’an dernier, ECG a atteint un chiffre d’affaires mondial consolidé de 44 millions d’euros.

Continuité

Jusqu’à il y a peu, le gros de l’actionnariat des deux sociétés était dans les mains d’Etienne Kaesteker via son holding familial Shopinvest (à ne pas confondre avec la société homonyme française), détenant également des intérêts dans diverses sociétés, privées ou cotées en bourse, versées dans le retail, le commerce ou encore l’immobilier. Il en a récemment cédé une partie à son neveu, Alexander Talpe, qui devient, à 35 ans, le nouveau CEO et l’actionnaire majoritaire (50,01 %) d’E5 Mode, mais également celui d’ECG (50,01 % également), dont il était déjà le CEO depuis 2012. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

"Les deux entreprises restent belges et familiales", commente Alexander Talpe, qui compte bien en assurer la continuité. Sans, pour l’instant du moins, en dévier en matière d’expansion, n’ayant aucun projet d’ouvertures en vue, ni en Belgique, ni à l’étranger. "On sera attentif aux opportunités, mais ce n’est pas une priorité. Par contre, ajoute-t-il, nous allons investir dans le renouvellement des magasins existants et dans notre webshop. Parallèlement, nous allons investir dans l’experience shopping. Nous avons ouvert deux ‘experience stores’, à Hasselt et Aartselaar, qui nous en disent long sur les besoins exprimés ou non des clients." Cela concerne les aménagements, les collections… "Des laboratoires, en quelque sorte, précise Alexander Talpe, où l’on teste de nouveaux produits (chaussures, lunettes…), de nouveaux services (‘personnal shopper’, dédié aux clients qui le demandent, coin café…), des événements, etc. Dans l’optique de les inscrire à terme dans tous les E5 mode du pays. Mais aussi de soutenir le développement des marques chez ECG."

Quant aux ambitions expansionnistes du jeune CEO, c’est ECG qui y répondra. "Nous avons nos propres marques - 5 800 références chaque année - que nous comptons distribuer plus largement. De quoi augmenter le chiffre d’affaires et les marges", conclut-il.