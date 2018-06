L'enseigne italienne de supermarchés gastronomiques s'installera dans l'ancien bâtiment Actiris, quasiment en face de la Bourse à Bruxelles. Sans pour autant jeter dehors l'AD Delhaize qui occupe une partie des lieux. Ouverture prévue... dans 5 ans,

La Région bruxelloise a donc officiellement décidé quel serait le projet et qui serait l'acquéreur de l'immeuble dit « Actiris » sur le boulevard Anspach, idéalement situé à l’un des angles du piétonnier bruxellois, quasiment en face de la Bourse. C'est le projet The Dôme qui l'a emporté. Si le nom du promoteur acquéreur n'est pas très connu - VDD Project Development –, il n'en est pas de même de leur associé, Dick Vervoordt, fils de l'antiquaire Axel Vervoordt, et de l'enseigne que ce dernier amène avec lui et qu'il compter gérer en franchise : Eataly. Un concept italien phare, dont le nom est formé par les termes « Eat » et « Italy » et qui a ouvert son premier point de vente à Turin en janvier 2007.