Le groupe IPM, éditeur de La Libre Belgique et de La Dernière Heure, a encore fait part à Nethys de son intérêt à un rachat du journal L'Avenir au début de cette semaine, répond son administrateur délégué François le Hodey.

Plus tôt jeudi, le conseil d'administration de Nethys avait souligné n'avoir (encore) reçu aucune proposition officielle de rachat du journal. Le 23 octobre, la direction des Editions de l'Avenir avait annoncé son intention de supprimer 60 équivalents temps plein sur un total de 280 travailleurs. Quelques jours plus tard, le patron d'IPM avait proposé à Nethys de lui racheter L'Avenir. Selon François le Hodey, il est possible de relancer le quotidien régional sans passer par un licenciement collectif.

Jeudi matin, Nethys a affirmé n'avoir reçu aucune proposition officielle de rachat de la part du groupe IPM, "ni d'aucun autre groupe de presse par ailleurs". La société a d'ailleurs rappelé sa volonté d'intégrer ce journal au sein de son pôle télécommunications et médias, "ce qui permettra de renouer avec des résultats positifs à brève échéance".

François le Hodey a rencontré lundi Stéphane Moreau, l'administrateur délégué de Nethys, a-t-il précisé à l'agence Belga. Il lui a confirmé la disponibilité de son groupe à faire une offre pour racheter L'Avenir en cas d'intérêt de la part de Nethys. "Mais faut-il encore qu'ils soient d'accord d'entrer en négociation", a-t-il concédé.

Le patron du groupe liégeois a, à cette occasion, répété ne pas être vendeur, a confié M. le Hodey. "Mais il ne faut dès lors pas affirmer pour autant qu'IPM n'est pas acheteur", rétorque-t-il à la sortie du CA de Nethys.

L'administrateur délégué sera auditionné ce jeudi après-midi à Namur lors d'une réunion conjointe des commissions Médias du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Economie du Parlement wallon. Les débats porteront sur la situation de la presse en Wallonie et en particulier des Editions de l'Avenir. Le patron de ces dernières, Jos Donvil, qui est également celui de VOO, sera également entendu.