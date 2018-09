Face au gendarme de la Bourse américain, Elon Musk sauve l’essentiel : la direction de Tesla.

Travailleur compulsif, adepte invétéré des réseaux sociaux et ingénieur hyperactif au génie autoproclamé, Elon Musk, le patron de Tesla, s’était attiré de nombreuses inimitiés il y a quelques semaines en évoquant un retrait du pionnier de la voiture électrique de la Bourse (et les moyens d’y faire face) à 420 dollars l’action, au cours d’un entretien "fumeux", où l’homme, au bord de la rupture, s’était en outre laisser allé à fumer de la marijuana en présence de son interlocuteur.

Lui qui est actionnaire à hauteur de 20 %, on comprend que ce tweet jugé "irresponsable" n’ait pas seulement suscité l’ire des investisseurs. Le gendarme des marchés boursiers américains, la SEC, était rapidement intervenu en l’accusant de fraude, induite par les soubresauts violents que ces propos avaient provoqué sur le cours de l’action (qui cote actuellement à 265 dollars).

Toujours à la barre sur le plan opérationnel

Ce week-end, la SEC a rendu son verdict, à la suite d’un accord à l’amiable signé avec le fondateur de Tesla. Ce dernier va devoir abandonner la présidence du conseil d’administration de la société. En outre, Tesla et Elon Musk lui-même vont devoir chacun payer 20 millions de dollars d’amende.

Une paille au regard des 45 milliards de dollars que vaut encore la société mais là n’est pas l’essentiel : Elon Musk, 47 ans, peut garder la direction opérationnelle de la société qu’il a créée voici 15 ans. "L’ensemble des mesures annoncées aujourd’hui sont faites pour répondre aux actes reprochés en renforçant la gouvernance d’entreprise de Tesla et la supervision, afin de protéger les investisseurs", a souligné Stephanie Avakian, codirectrice à la SEC. Voilà qui met fin, si pas aux problèmes opérationnels de la société, aux poursuites engagées par le gendarme de la Bourse.

Ce n’est pas tout : pour préserver Tesla, et peut-être même Elon Musk lui-même, la SEC a aussi obtenu dans l’accord arraché à la société américaine qu’elle nomme deux directeurs indépendants au conseil d’administration, dont l’un prendra la présidence. "Le résultat de cet accord à l’amiable, c’est qu’Elon Musk ne sera plus président du conseil d’administration de Tesla, que celui-ci va adopter d’importantes réformes y compris une obligation de superviser la communication de Musk avec les investisseurs", a déclaré Steven Peikin, lui aussi codirecteur de la SEC.

Précision utile, Elon Musk ne pourra pas reprendre la présidence du conseil d’administration pendant trois ans. "Cet accord à l’amiable est dans le meilleur intérêt de nos marchés et nos investisseurs, y compris les actionnaires de Tesla", a déclaré le président de la SEC, Walter Joseph Clayton.

De la production à la livraison

Cela étant, le patron emblématique de Tesla reste directeur général. Il continuera donc d’être responsable des opérations du constructeur automobile au jour le jour. Symbole de son entreprise et sa marque, l’homme s’est beaucoup épanché ces derniers mois pour montrer qu’il s’y donnait corps et âme, déclarant dormir dans son usine de Fremont près de San Francisco pour tenir les objectifs de production de son dernier-né, le Model 3 (dont l’assemblage a débuté le 15 juillet de cette année). Là où le bât blessait le plus…

Le pari semble en passe d’être tenu au niveau de la production. Il y a 15 jours, l’homme tweetait : "Désolé, nous sommes passés d’un enfer de production à un enfer logistique de livraison, mais ce problème est bien plus facile à traiter. Nous effectuons de rapides progrès. [Cela] devrait être réglé sous peu." Affaire à suivre... Une de plus, diront ces détracteurs. En attendant, malgré ces déboires, et des centaines de millions de dollars brûlés chaque trimestre dans la résolution des problèmes structurels du groupe, la valorisation boursière du groupe avoisine toujours celle de General Motors.





Avec ou sans ? Au vote lundi…

Dilemme. L’avenir : avec ou sans Elon Musk ? C’est le dilemme de Tesla, car les frasques de son dirigeant commencent à lasser Wall Street et à lui coûter cher. L’action a perdu 43 % depuis le 7 août. La SEC a répondu en creux. Elon Musk, le fondateur, est aussi l’âme de l’entreprise et pourra donc continuer à la gérer au jour le jour. Mais elle veut un conseil d’administration plus indépendant qui supervise "la communication de Musk avec les investisseurs". "Malgré le comportement erratique de M. Musk, la plupart des investisseurs voudraient le voir rester dans l’entreprise", selon l’analyste Garrett Nelson de CFRA. Ils "la valorisent en Bourse à un niveau très élevé en raison du potentiel qu’ils attribuent à la capacité de M. Musk à faire grandir le groupe", ajoutait-il. Les investisseurs de Tesla pourront "voter" en Bourse lundi sur ce qu’ils pensent de l’accord…