Il est trop tôt pour se prononcer sur l'impact qu'auraient les mesures protectionnistes envisagées par le président américain Donald Trump sur l'emploi en Belgique, estime mardi Yves Verschueren, l'administrateur délégué de la fédération de l'industrie chimique et des sciences de la vie (essenscia).

Selon une étude de la KUL, ces mesures menacent jusqu'à 5.000 emplois en Belgique. Les Etats-Unis sont le troisième partenaire commercial des secteurs chimique et pharmaceutique belges et le premier hors Europe.

"Il faut voir comment la politique du nouveau président va évoluer", réagit M. Verschueren. "Il semble dans un premier temps se concentrer plutôt sur l'Asie que sur l'Europe. Nous n'avons en tout cas reçu aucun signe d'inquiétude jusqu'à présent."

Les secteurs chimique et pharmaceutique exportent beaucoup vers les Etats-Unis (12 milliards en 2015, dont 2 milliards pour la Wallonie) mais, depuis quelques années, les importations du secteur depuis les Etats-Unis sont encore plus importantes, souligne l'administrateur d'essenscia. "Un changement dans la politique commerciale mondiale aurait donc aussi un impact sur l'économie américaine."

Plus d'une centaine d'entreprises américaines du secteur sont installées en Belgique. Elles représentent plus de 23.000 emplois, soit plus d'un quart du total et près de 40% de la valeur ajoutée de l'industrie belge de la chimie et des sciences de la vie, selon la fédération.