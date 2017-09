Ryanair a décidé de changer sa politique de bagages à partir du 1er novembre.

Lors d'un city trip, vous étiez nombreux à prendre votre petite valise à roulettes de moins de 10kg avec vous en cabine. A partir du 1er novembre 2017, c'est terminé. Votre bagage devra obligatoirement aller dans la soute ! A moins que vous ne prenez un supplément embarquement prioritaire pour 5€.

Autrement dit, les personnes ayant payé le supplément "embarquement prioritaire" (y compris Plus, Flexi Plus, Family Plus) pourront emporter dans la cabine leur sac à mains + leur bagage.

Les voyageurs ayant acheté un ticket "normal", sans supplément, ne pourront emmener avec eux que leur sac à mains. Leur bagage, lui, sera entreposé gratuitement dans la soute à la porte d'embarquement. Cela signifie qu'à la sortie de l'avion, ils devront faire la file pour le récupérer.

Cette nouvelle politique concerne tous les vols à partir du 1er novembre 2017, y compris les vols futurs que vous auriez déjà réservé !

Par ailleurs, les bagages en soute pourront faire jusqu'à 20kg (non plus 15kg) et seront enregistrés pour 25 euros et non plus 35 euros.