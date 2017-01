C’est le nouveau lieu de rendez-vous des Milanais branchés. Le Moleskine Café, ouvert depuis quelques mois dans le quartier du design de la ville italienne, ressemble aux célèbres carnets, minimaliste comme leur couverture noire et lumineux comme une page blanche. "Cela ne me déplaît pas de définir le Moleskine Café comme une alternative contemporaine aux Starbucks", explique Arrigo Berni aux journalistes qui s’intéressent à la finance dans la capitale économique de l’Italie. "Nous aussi, nous voulons créer une atmosphère d’habitation mais hors des murs d’une maison. Nous avons tout étudié, en partant du choix du mélange du café jusqu’aux menus qui seront évidemment écrits sur nos carnets !"

Le Moleskine Café milanais est le deuxième du genre, la première expérience a été tentée avec succès à l’aéroport de Genève, un lieu qui associe deux thèmes chers à l’entreprise : le luxe et le voyage. "Nous suivons les tendances du marché "retail" et la croissance des cafés comme lieux alternatifs aux technologies en ligne pour offrir une expérience de marque à 360°", ajoute l’administrateur-délégué de Moleskine, qui le 11 janvier prochain passera entièrement aux mains du groupe belge D’Ieteren et sortira de la bourse de Milan après trois ans de cotation. "Notre mission est de combler le gouffre qui existe entre l’écriture analogique et les moyens technologiques existants !"

