Une dalle de béton et de la tôle grise entourées d’un parking, à l’intérieur du lait à prix cassé, des fruits et légumes présentés directement sur la palette de livraison : c’est le profil type des supermarchés berlinois, dominés par les géants du hard discount Aldi et Lidl. Bientôt, ils seront aussi surmontés d’appartements : le groupe Aldi Nord vient d’annoncer la création de 2000 logements locatifs au-dessus de ses magasins de la capitale allemande.

