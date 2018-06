© AFP © AFP

L'appareil, appelé "Flyer", sorte de voiture volante croisée avec un mini hélicoptère, est aussi facile à piloter que de jouer à un jeu vidéo, fait valoir Kitty Hawk, qui précise qu'il n'y a pas besoin de brevet de pilote et qu'il s'agit d'un engin "de loisirs".L'engin, conçu pour se déplacer au-dessus de l'eau à trois mètres maximum au-dessus de la surface, dispose d'un cockpit pour une personne, et d'une dizaine de retors le faisant ressembler à un drone. Il dispose aussi de flotteurs comme ceux d'un hydravion et vole à 32 km/h maximum, pour une autonomie de 12 à 20 minutes.L'idée de Kitty Hawk est de voir des flottes de "Flyers" utilisées pour des activités de loisirs à travers le monde.Désormais, les clients intéressés par l'achat d'un "Flyer" peuvent s'inscrire pour pouvoir le piloter et même faire une pré-commande, a annoncé -sans donner de tarif- la start-up qui avait jusqu'ici seulement présenté un prototype.Les tests ont lieu près d'un lac près de Las Vegas, dans l'ouest des Etats-Unis."Flyer est le premier véhicule personnel de Kitty Hawk et une première étape pour faire du vol un élément du quotidien", fait valoir l'entreprise, qui entre donc désormais dans la phase commerciale.D'autres entreprises ont déjà présenté des projets de voitures volantes, notamment le groupe de réservation de voitures avec chauffeur Uber.Kitty Hawk teste déjà en Nouvelle-Zélande un autre modèle: Cora, sorte de voiture électrique volante sans pilote destinée à fonctionner comme les compagnies aériennes ou de taxis, les passagers devant réserver leur voyage. La phase des tests de Cora doit durer six ans.Larry Page et Sergei Brin ont fondé Google en 1998. M. Page est toujours l'un des dirigeants d'Alphabet, maison mère de Google, mais Kitty Hawk est un projet personnel, distinct du géant technologique.