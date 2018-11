La Belgique compte environ 350.000 sociétés fantômes (ou dormantes), qui ne sont pas (ou plus) réellement actives sur notre territoire et n'ont qu'une existence de papier, selon une information du bureau Graydon publiée samedi dans le journal De Tijd.

L'une des manières de détecter les sociétés fantômes est de voir qui ne dépose pas ses comptes en temps et en heure. La Justice compte quelque 130.000 sociétés dans ce cas, mais l'ampleur du phénomène est bien plus large selon Graydon, qui estime que la définition utilisée est trop restrictive. Sur base d'une série de paramètres, dont par exemple le fait qu'une société reçoit ou non des factures, Graydon a tenté de cartographier l'effectivité des entreprises belges.

"Quand on constate une inactivité, ou un risque d'inactivité, la probabilité est grande qu'il s'agisse d'une société fantôme où il ne se passe rien ou qui n'a aucune raison d'être", pointe Eric Van den Broele, de Graydon Belgium. Une liste de 370.000 sociétés dans ce cas a été établie. Pour 2.500 d'entre elles, une recherche plus approfondie a eu lieu, avec même l'envoi de personnes sur place. "Dans 95% des cas elles n'ont trouvé aucune trace" de la société recherchée, "ce qui nous fait conclure à l'existence de 350.000 sociétés fantômes".