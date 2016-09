Eric Mestdagh: "En Belgique chacun se tire dans les pattes"

Entreprise

Le patron du groupe Mestagh a été "choqué" par la fermeture annoncée de Caterpillar à Gosselies. "Il faut se serrer les coudes", dit-il, regrettant l'absence de stabilité fiscale et politique en Belgique. Il évoque les projets de son groupe.





"Le drame de Caterpillar doit servir à accélérer le rythme de la reconversion"

Avez-vous été surpris par l’annonce de la fermeture de Caterpillar Gosselies ?

Oui, car je ne savais pas que la situation de Caterpillar était aussi critique. Cela m’a surpris et même choqué. Je suis né en 1963 et Caterpillar a toujours fait partie de mon quotidien. Je me souviens de mon enfance : quand on était sur les routes de la région et que l’on voyait la tour de gaz de Caterpillar, c’était un peu comme un phare. Cela voulait dire que l’on arrivait près de chez soi… On dit d’ailleurs que dans toutes les familles de Charleroi, il y a quelqu’un qui travaille à ou pour Caterpillar. C’est donc une émotion largement partagée avec mon personnel…

(...)

Vous avez été convié récemment par le ministre-Président wallon Paul Magnette à une réunion de travail. Dans quel but ?

L’objectif de cette réunion était de voir dans quelle mesure il était possible d’atténuer ce choc social en rassemblant les forces vives de la région. Je ne suis pas un industriel : je suis incapable de reprendre totalement ou partiellement l’outil de Caterpillar. Mais j’aime assez l’expression d’"union sacrée" utilisée récemment. Alors que peut-on faire ? Un : essayer de convaincre Caterpillar de maintenir quand même un peu d’activités sur le site. J’ai entendu dire que l’on essayerait de maintenir une activité de montage. Deux : faire l’inventaire des PME et des entreprises un peu plus grosses comme la mienne pour identifier leurs besoins en personnel. On ne va pas pouvoir sauver 2 000 ou 6 000 emplois mais en une semaine, la chambre de commerce de Charleroi a quand même reçu 300 offres emplois des PME. J’espère qu’il y en aura beaucoup plus. L’essentiel est qu’il n’y ait pas 150 initiatives chacun de son côté. On va créer une plateforme commune au niveau du Forem qui rassemblera et triera toutes les demandes des entreprises de la région et au-delà. Car plus de la moitié des sous-traitants de Caterpillar sont néerlandophones.

Quelles pistes pour le redéploiement du site de Gosselies ?

Nous avons débattu d’un certain nombre d’idées par rapport au redéploiement du site. Car Caterpillar a une main-d’œuvre qualifiée et son outil est à la pointe sur un plan technologique. Pour une entreprise du même secteur, ce serait quasi un "plug&play". Mais il s’agissait d’une première prise de contact.

Certains profils chez Caterpillar pourraient vous intéresser ?

Oui, nous recherchons activement dans le domaine financier. Par exemple un manager comptable. On recherche en permanence des gérants de magasins. Nous avons des emplois à pourvoir chez nous. Le tout est de savoir si les compétences et les aspirations du personnel de Caterpillar ou de ses sous-traitants peuvent correspondre à ce que l’on recherche.