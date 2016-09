Ethias: l’assureur veut régler ses problèmes tout seul

Entreprise

Quel est l’avenir de la société d’assurances Ethias ? Rien n’est encore fixé, mais les suppositions vont bon train.

1. Que se passe-t-il avec la compagnie d’assurances Ethias ? Tel le monstre du Loch Ness, les problèmes de la compagnie Ethias reviennent sur le devant de la scène."Compte tenu du profil d’Ethias et de l’existence du plan de restructuration de la Commission européenne depuis 2008, Ethias fait l’objet d’un suivi rapproché depuis plusieurs années par la Banque", communique la Banque nationale de Belgique (BNB) chargée de la supervision du secteur. Avec le départ de son patron Bernard Thiry, mardi soir, les vieux scénarios remontent à la surface. On reparle du fait qu’Ethias a échoué aux stress tests des assureurs. "Dire qu’Ethias a échoué aux exigences des ratios de Solvency II n’est pas neuf. Le processus de surveillance continue et nous devons remettre des propositions à la Banque nationale pour la fin du mois de septembre. Pour l’instant, nous ne travaillons pas sur d’autres scénarios que le stand alone. Nous ne dévions pas de cette optique de poursuivre notre activité seuls", insiste Benoît Rigo, porte-parole de la compagnie liégeoise.

2. Comment Ethias compte-t-elle régler ses problèmes ?

(...)