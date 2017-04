Le meilleur des deux mondes

Phygital. Les qualificatifs abondent pour définir le magasin du futur, un magasin qui n’en finit pas de se métamorphoser pour offrir aux clients le meilleur des deux mondes, réel et virtuel : d’un côté, le plaisir, l’accueil, le contact humain; de l’autre, le choix, la rapidité, l’efficacité. Loin de faire de l’ombre au commerce traditionnel, le Web l’a conduit à se réinventer. Le reciblage investit aujourd’hui l’espace magasin et permet à des commerces physiques de solliciter les simples visiteurs dans l’espoir de les faire acheter lors d’une autre visite, tandis que l’analytics, lui aussi imaginé par les acteurs du digital, commence à nourrir en données chiffrées des commerçants qui n’avaient, jusqu’ici, que des intuitions à se mettre sous la dent.

Malavisés sont ceux qui ont prédit le déclin du commerce physique. Face au boom de l’e-commerce, les magasins n’ont pas dit leur dernier mot. Les allées et rayons des commerces de proximité, des grands magasins et de la grande distribution sont en pleine mutation. En cause, les innovations digitales et, plus particulièrement, les technologies mobiles qui ont permis à la consommation en point de vente de se réinventer. Ainsi, en s’appuyant sur le digital, les enseignes font évoluer la physionomie de leurs magasins… et l’expérience client. Bornes interactives, lunettes de réalité virtuelle, tablettes,… ont fait leur apparition dans les points de vente, tandis que l’offre physiquement présente en boutique diminue.

Face à un client de plus en plus expert et averti, plusieurs enseignes ont décidé de redonner du pouvoir au vendeur. La démocratisation de la tablette numérique en magasin symbolise cette nouvelle génération de force de vente, celle des "vendeurs augmentés". Grâce à des applications bien pensées, installées sur des tablettes, les commerciaux peuvent agir en qualité de conseillers auprès des clients. Et suivre le client à la trace, en boutique comme sur le Web, devient possible grâce à de nouveaux outils qui aident à prendre les bonnes décisions en matière de merchandising ou de promotions… et commencent à nourrir l’intuition des enseignes en leur apportant des données chiffrées.

A la différence du commerce en ligne, mise à part la mesure quantitative du trafic en magasin, les détaillants possèdent peu d’informations sur les consommateurs dès lors qu’ils ne passent pas en caisse. Impossible, en effet, de tracer le passage d’un client s’il n’a pas acheté, d’où l’idée de collecter des données sur les visiteurs des points de vente, mais aussi de recibler, par d’autres canaux, ceux qui n’ont pas acheté en boutique. Une stratégie qui, selon une étude du cabinet McKinsey, permettrait d’accroître de 20 % la satisfaction client et surtout d’augmenter les recettes de 15 %.