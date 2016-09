Fermeture Caterpillar Gosselies : un bon millier de personnes au point de départ de la manifestation

Vous avez le trac ? Pas de panique, il existe des solutions

Il va falloir prendre la parole et tout à coup, le stress monte. Et avec lui, un trac que vous connaissez bien. Mais d’où vient-il ? Et comme il est là, comment peut-on le gérer, le coquin ? Bref, on se détend, on respire fort et on essaie de comprendre.