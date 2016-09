Fermeture de Caterpillar: "Accepter des prépensions, cela n'aide pas les travailleurs", selon la N-VA

Entreprise

La députée Zuhal Demir (N-VA) a estimé jeudi qu'on ne pouvait "pas accepter" des prépensions dans le cadre de la fermeture de Caterpillar à Gosselies car "cela n'aide pas les travailleurs".

Du côté francophone, des voix se sont fait entendre en commission de la Chambre pour que la fermeture annoncée de Caterpilar à Gosselies soit gérée de façon équitable à celle de Ford Genk lorsque des dérogations avaient permis à un certain nombre de travailleurs de bénéficier de prépensions. Entre-temps, la réforme des prépensions a suivi son cours et les conditions d'âge notamment ont été relevées. Peu de travailleurs de Caterpillar pourraient y souscrire.

"On a réformé, et pas de façon révolutionnaire. L'âge a été renforcé", a commenté Zuhal Demir. "Et il y a des emplois, le Bureau du plan et la Banque nationale le confirment. Il faut se tourner vers les emplois existants. Caterpillar ne peut pas encore une fois renvoyer la facture vers le contribuable, car c'est de cela qu'il s'agit. Elle doit prendre ses responsabilités", a dit la députée N-VA.





Charles Michel sollicite un entretien avec François Hollande pour éclaircir la situation

Le Premier ministre Charles Michel a indiqué jeudi en commission de la Chambre qu'il sollicitera un rendez-vous avec le président français François Hollande alors que Caterpillar a décidé de transférer des activités de Gosselies à Grenoble.

"J'ai peu d'informations, cela m'interpelle", a dit M. Michel interrogé sur l'origine de cette décision. Le Premier ministre a plaidé pour un approfondissement de la politique économique et monétaire après le Brexit, qu'il remettra sur la table demain vendredi à Berlin. "Certains font des déclarations sur le coeur mais les grands pays ont souvent une vision à courte vue" garantissant leurs propres secteurs, a estimé M. Michel.