Fermeture de Caterpillar: "C’est ainsi qu’ils nous remercient"

Les 2 200 travailleurs de Caterpillar s’attendaient à quelque chose. Les baisses de production annoncées promettaient des mois difficiles où les périodes de travail intense s’ajoutent aux périodes de chômage économique. C’était dans l’air. Ils le sentaient. L’annonce, jeudi, d’un conseil d’entreprise exceptionnel, vendredi matin, leur confirmait bien que quelque chose allait se passer. Une nouvelle restructuration ? Et, finalement, c’est la claque. L’usine fermera définitivement ses portes dès le mois d’avril prochain.

Si la haute direction du groupe américain utilise encore le conditionnel, il s’agit, sans doute, de pur formalisme, Caterpillar Gosselies, c’est définitivement fini. "Après le conseil d’entreprise, le patron est directement monté dans sa bagnole, il n’a même pas eu le courage de venir affronter les travailleurs", explique un ouvrier, entré dans l’entreprise il y a douze ans : "J’ai deux enfants à nourrir et je me demande comment je vais faire. On avait déjà récupéré ici des anciens de VW et de chez Opel, il n’y a plus de boulot pour nous dans ce pays, nulle part." Pour l’heure, les travailleurs présents sur le site sont calmes : "Nous allons empêcher de sortir les machines qui doivent être livrées", mais ils se refusent à casser quoi que ce soit : "On n’aura rien à nous reprocher."

L’amertume des travailleurs carolos est évidente. Salvatore, 55 ans dont 37 passés à Gosselies, est en larmes : "On a tous fait des efforts et ce n’était jamais assez pour la direction. On a sacrifié plein de choses, on a travaillé des week-ends pour que l’entreprise s’en sorte, et voilà comment ils nous remercient…" A son âge, Salvatore est inquiet, ses perspectives de retrouver du boulot sont minces. "En 2009, ma femme a perdu le sien, chez GSK. Depuis cinq mois elle a retrouvé un job comme intérimaire, nous n’avons aucune certitude."

"Certains nous ont menti"

Une déléguée syndicale, Cathy Verhaege, rejoint le petit groupe de travailleurs et de journalistes rassemblés devant l’une des entrées du site. Pour elle, une partie de la direction ne pouvait pas être au courant "où alors certains nous ont menti. Jeudi dernier, lors du conseil d’entreprise, nous n’avons pas entendu le discours le plus rassurant mais jamais il n’a été question de cela. Ils disaient que la production allait diminuer mais qu’ils comptaient sur le chômage économique. Ce matin, j’ai vu le juriste de l’entreprise, il pleurait." Un autre délégué, qui préfère rester anonyme, surenchérit : "Ils nous avaient dit qu’il y avait déjà 2 500 machines en commande pour 2017, c’était une bonne nouvelle. C’était des conneries."

En 2013, lors du plan de restructuration qui a vu partir plus de 1 500 personnes, les salariés de Caterpillar avaient cru dans les promesses de la direction de continuer au moins jusqu’en 2020. Célestin Burm est parti à cette époque. Vendredi matin, il est revenu sur le site, pour soutenir ses anciens collègues : "Quand on m’a proposé de partir, je n’attendais que ça, j’avais 63 ans et le nouveau boulot que l’on voulait que je fasse allait me faire crever. C’était une belle entreprise, j’y suis resté trente-six ans mais sur la fin l’ambiance devenait détestable. Aujourd’hui j’ai des frissons, j’ai la chair de poule." Cette entreprise, il y pense tous les jours depuis qu’il l’a quittée. "J’habite à Liberchies et de chez moi, je vois le château d’eau de Caterpillar. Aujourd’hui j’ai eu envie de venir voir les gars."

Plus loin, près de la deuxième entrée, des travailleurs se rassemblent. Certains font partie de l’équipe qui commence habituellement à 14 heures. Les autres ne sont pas venus. Aujourd’hui, le patron, dans un geste de grande bonté, les a priés de rentrer chez eux, la journée était offerte.

Les premiers politiques arrivent sur le site. Le PTB en tête. Raoul Hedebouw discute avec les travailleurs. Il doit surtout les écouter. Ils en ont gros sur la patate mais ils sont contents de le voir. Une députée Wallonne, Latifa Gahouchi et une autre du fédéral, Ozlem Ozen, toutes deux socialistes, sont là également. "C’est qui la grande là?", demande un travailleur à l’un de ses collègues qui lui répond que "c’est une députée fédérale". "Ah, elle est là pour prendre des voix alors ?" Lorsque son collègue lui fait remarquer que "Raoul aussi est là", l’autre affirmera que "ce n’est pas la même chose." Chacun sera juge…

La question qui se pose encore concerne la motivation qu’il faudra aux travailleurs pour continuer à se rendre au boulot jusqu’au mois d’avril ? "Ils vont nous tenir avec des menaces sur le pognon, vous verrez…"

A Charleroi, tout le monde connaissait Caterpillar, dans dix ans, plus personne n’en saura plus rien.