En Espagne, le critère général d’imposition en matière de succession et de donation est celui de la résidence des héritiers et des donataires. Si ces derniers sont des non-résidents espagnols, l’impôt est généralement calculé sur les biens concernés situés ou localisés en Espagne (biens immobiliers, comptes en banque, capitaux perçus en vertu d’un contrat d’assurance-vie conclu en Espagne, etc.). Ces héritiers et donataires relèvent de la compétence de la loi nationale, qui prévoit un taux d’imposition progressif de 7,65 % à 34 % en ligne directe.

