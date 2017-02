Le constructeur automobile américain Ford maintient son plan d'ouvrir cette année deux usines de production au Mexique, malgré l'annulation surprise en janvier d'un investissement de 1,6 milliard de dollars à San Luis Potosi (centre).

L'entreprise construit actuellement deux usines de production de moteurs et de transmissions dans les Etats de Guanajuato (centre) et Chihuahua (nord) qui fourniront ces pièces aux usines d'assemblage du groupe réparties aux Etats-Unis, en Inde, en Chine, en Europe et en Amérique du sud.

L'investissement total pour ces deux usines - dont la construction avait été annoncée en 2015 - s'élève à 2,5 milliard de dollars. "Elles vont employer 3.800 personnes quand elles seront opérationnelles", a déclaré mercredi à des journalistes le directeur général de Ford Mexico, Gabriel Lopez.

La décision d'annuler la construction d'une usine à San Luis Potosi a été prise au moment où le président élu Donald Trump exerçait une forte pression sur les constructeurs automobiles pour qu'ils rapatrient aux Etats-Unis leurs usines afin d'y créer des emplois.

Les dirigeants de l'entreprise Ford ont toutefois affirmé que la décision d'annuler cet investissement au Mexique répondait à des motivations économiques et non politiques.

"En réalité, nous ne sommes pas partis du Mexique" a commenté M. Lopez. "En affaires, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment et c'est ce que nous avons fait".

Ford, qui opère depuis 90 ans au Mexique, possède dans ce pays quatre usines de fabrication et emploie environ 9.000 personnes, en plus d'acheter du matériel à des sous-traitants locaux pour un montant d'environ 12 milliards de dollars par an, selon des données de l'entreprise.

Environ 70% des pièces fabriquées dans ses usines implantées dans les Etats de Mexico (centre) et de Sonora (nord) sont ensuite expédiées aux Etats-Unis.