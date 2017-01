Fracis Ghigny, président de la Cwape, prend sa retraite. Il revient sur les polémiques qui ont émaillé la fin de son mandat. Il évoque également les grands défis qui attendent son successeur. Entretien.

Après quasiment quinze années passées à la Cwape, le régulateur wallon de l’énergie, son président, Francis Ghigny, tirera sa révérence ce mardi 31 janvier. A 65 ans, ce Namurois marié et père de quatre enfants est connu pour son franc-parler. Fin 2016, il avait publiquement marqué son opposition à Paul Furlan, son ministre de tutelle. Il reprochait au ministre socialiste, depuis lors démissionnaire, de ne pas avoir organisé la procédure devant mener à sa succession.

"La Libre" avait également révélé le climat détestable qu’il régnait entre Francis Ghigny et Christel Evrard, vice-présidente de la Cwape mais aussi belle-sœur de Paul Magnette.

A l’heure d’évoquer le bilan de Francis Ghigny, les opinions sont mitigées. "Francis Ghigny n’a rien fait pour faire émerger les micro-réseaux et les réseaux intelligents, commente sèchement Damien Ernst, professeur à l’Ulg. Quand il est contre quelque chose, il est assez borné."

Un gestionnaire de réseau de distribution (GRD) a une opinion nettement plus positive du président de la Cwape. "Son grand mérite est d’avoir mis tout le monde autour de la table pour mettre au point une vision énergétique partagée", confie-t-on.

De son côté, Francis Ghigny affirme que le développement des réseaux intelligents a toujours été sa priorité absolue, mais pas à n’importe quel prix. C’est pour cette raison qu’il aurait refusé certaines enveloppes d’investissement complémentaires aux GRD.

Quant aux compteurs intelligents, il assume son choix d’une implantation au fur et à mesure. "Il ne sert à rien d’installer des compteurs intelligents si les réseaux ne le sont pas, explique-t-il. J’ai longtemps été le seul à freiner le développement rapide des compteurs intelligents. La réalité m’a donné raison. La Flandre, qui voulait être le meilleur élève d’Europe avec une couverture de 80 % de sa population d’ici 2020, s’est alignée sur notre rythme."

Quant aux micro-réseaux, Francis Ghigny n’a pas la même opinion que Damien Ernst sur la question. "Bien souvent les micro-réseaux ne servent qu’à éviter de payer les taxes qui servent à financer la solidarité, explique-t-il. Je ne suis pas contre leur développement mais uniquement en phase de test. A terme, il est plus économique que tout le monde soit connecté à un grand réseau." Le bientôt ex-président affirme qu’il sera attentif à ce que deviendra son "bébé".





"Nous contrôlons strictement Resa (Nethys)"

Est-il correct de dire que Nethys, via sa filiale Resa, surfacture les frais de réseau des Liégeois pour compenser les pertes d’autres activités ?

Non, nous contrôlons strictement les coûts de Resa. Il est impossible d’augmenter les frais de réseau pour financer des administrateurs qui seraient trop payés. Certains GRD choisissent de ne pas distribuer directement leurs dividendes aux communes et provinces actionnaires mais de les mettre dans des intercommunales comme Publifin. Si les actionnaires des GRD préfèrent valoriser leurs dividendes à travers d’autres activités industrielles, c’est leur choix. Et s’ils paient trop leurs administrateurs, c’est condamnable mais la Cwape n’intervient pas. Une fois que nous avons déterminé une rémunération correcte des capitaux investis, ils font ce qu’ils veulent avec leur argent. Si Nethys veut faire fructifier son argent en achetant des journaux dans le sud de la France, c’est sa liberté.

Le professeur François Gemenne se trompe-t-il en affirmant que Resa pratique des tarifs de réseau prohibitifs ?

Il n’y a pas de surfacturation de la part de Resa. En revanche, je veux bien dire que des rémunérations abusives ont été financées par les activités de réseau de Resa.