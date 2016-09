François Bellot: "A la SNCB, un chat ne retrouverait pas ses petits"

Le ministre Bellot veut un "budget mobilité" pour remplacer les voitures de société

On assiste à une "croissance constante de la demande en mobilité et de la saturation du réseau routier" et la Belgique "perd des investissements à cause de cela". François Bellot, ministre MR en charge de la Mobilité, fait sa rentrée en réaffirmant "sa" méthode. Entretien.