Françoise Champey a gardé le nom de son père. Ce Français, fils de cheminots, est né et a grandi en Tunisie. Fin des années 50, il rencontre à Grenoble, en France, une étudiante en journalisme venue du Maine, aux Etats-Unis. Françoise Champey grandit en Tunisie et en Algérie. Son père est devenu médecin et sa mère journaliste free-lance pour le "Washington Post" et le "New York Times".

Après l’indépendance de l’Algérie, en 1962, la famille est rapatriée en France. Le couple se sépare. Sa mère rentre aux Etats-Unis avec ses deux filles et devient la féministe connue sous le nom de Perdita Huston. Son père reste en Algérie pour aider à la construction du service de santé publique algérien.

(...)