Certains y verront un pur hasard du calendrier. C’est ce mardi qu’avait lieu l’assemblée de GBL, le groupe contrôlé par Albert Frère et la famille canadienne Desmarais. Cette AG intervient un jour à peine après l’annonce de l’éviction du patron de HolcimLafarge, une des principales participations de GBL. Eric Olsen sera amené à quitter le géant cimentier le 15 juillet prochain pour calmer les tensions nées depuis que le groupe est soupçonné d’avoir financé l’Etat islamique en Syrie afin de maintenir en activité sa cimenterie de Jalabiya, au nord-est d’Alep.

Réaction négative en Bourse

Avec 9,4 % du capital, GBL est le deuxième actionnaire d’HolcimLafarge, derrière le milliardaire suisse Thomas Schmidheiny (11,4 %) et devant l’homme d’affaires égyptien Nassef Nawirus (4,8 %). Il a deux représentants au conseil d’administration : Paul Desmarais Junior et le Belge Gérard Lamarche. Et à lire la presse française de ce mardi, ce dernier aurait joué un rôle clé dans l’éviction d’Eric Olsen. "Gérard Lamarche, président du comité d’audit et représentant du duo Frère Desmarais, s’est montré, selon plusieurs sources, l’un des membres du conseil d’emblée les plus critiques à l’égard du directeur général", écrivait "Le Monde". "Il aura fallu pas moins de quatre conseils pour faire basculer une majorité d’administrateurs, GBL jouant semble-t-il un rôle crucial pour faire changer d’avis l’homme d’affaires égyptien Nassef Nawiris", rapportait "Les Echos". Il se raconte aussi que Paul Desmarais, "en bon anglo-saxon, est terrorisé par cette affaire de financement du terrorisme".

...