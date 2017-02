Un plan de départs volontaires visant 322 postes a été présenté mardi aux représentants du personnel des voyagistes TUI France et Transat France, dans le cadre de leur fusion qui va créer le premier opérateur touristique dans l'Hexagone.

"Il n'y aura pas de départ contraint, seuls les collaborateurs volontaires au départ quitteront l'entreprise", a affirmé dans son communiqué TUI France, qui a racheté l'automne dernier Transat France (marques Look Voyages et Vacances Transat) pour 54 millions d'euros.

Le projet de fusion-absorption, baptisé "One", a été présenté en comité central d'entreprise (CCE) aux instances représentatives du personnel. Elles devront rendre leur avis le 6 juin sur l'effectif envisagé pour le nouvel ensemble.

Le plan proposé à la négociation prévoit en ce sens l'ouverture de 322 postes au départ volontaire - dont 66 dans les agences de voyage - sur un total de 1.304 postes pour les deux entreprises à fin décembre. "Parallèlement, 94 postes pourraient être créés, ce qui pourrait conduire à un (solde) net de 228 postes", précise le communiqué.

"J'ai souhaité qu'il n'y ait aucun départ contraint. Le plan de départs volontaires se basera sur l'accompagnement, le conseil, l'écoute et le dialogue afin que chaque collaborateur puisse choisir de participer pleinement au futur de TUI en France", a commenté Pascal de Izaguirre, président de TUI France, cité dans le communiqué.

L'actuel siège de TUI France à Levallois-Perret accueillera les équipes de Transat France, jusqu'à présent basées à Ivry-sur-Seine, un déménagement qui devrait intervenir "fin 2017/début 2018".

"Le rapprochement de TUI France et de Transat France va donner naissance au leader du tourisme en France. C'est une étape majeure dans la consolidation du secteur en France, qui va apporter des bénéfices indéniables à nos clients", a résumé M. de Izaguirre.

TUI indique que "les premières synergies donnent des résultats déjà très encourageants: depuis le 1er décembre, l'offre Transat est vendue dans les réseaux de TUI France et réciproquement les produits TUI sont vendus dans le réseau Look Voyages. Les premiers résultats sont extrêmement prometteurs avec un chiffre d'affaires en forte progression".

TUI France - et ses marques Marmara, Nouvelles Frontières, Aventuria et Passion des Iles - est une filiale à 100% du géant allemand TUI, ce dernier ayant dégagé un bénéfice net de 1,04 milliard d'euros lors de son exercice décalé 2015/2016, soit trois fois plus que sur l'exercice précédent.

De son côté, Transat France, qui était jusqu'à son rachat une filiale du groupe canadien Transat, a fait voyager 375.000 clients en 2015. Son chiffre d'affaires s'était établi à 441 millions d'euros en 2015 mais il avait affiché une perte nette de 190.000 euros, contre un bénéfice de 8,5 millions d'euros en 2014.