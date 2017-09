Michael O’Leary vient encore de vivre une semaine très difficile : nouvelles annulations de vols, colère des passagers, mise en cause par le régulateur britannique… Mais au fait, quel est son réseau ? Et qui sont ses détracteurs ?

On pourrait écrire un bouquin entier sur les citations controversées et autres provocations de Michael O’Leary. Dans le monde rêvé du patron de Ryanair, les passagers voyagent debout dans ses avions, ils doivent être réveillés toutes les cinq minutes par des jingles publicitaires, les obèses paient une surtaxe et les toilettes sont payantes pour tous. La fiction n’est parfois pas loin de la réalité. L’homme prend autant de plaisir à provoquer qu’à se faire détester. Il a aussi fait du "buzz" médiatique, une véritable stratégie marketing pour sa compagnie. Le concept est simple. "Qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L’essentiel, c’est qu’on parle de moi !" Et cela fonctionne pour Ryanair, qui, en trente ans d’existence, est devenue la première compagnie d’Europe. "L’industrie aérienne regorge de baratineurs, de menteurs et d’alcooliques et on est excellent dans les trois en Irlande", explique Mister O’Leary. Venu d’une famille noombreuse et aisée de Mullingar, une bourgade à 80 kilomètres de Dublin, le jeune Michael a eu une éducation catholique, passant par le prestigieux "Trinity College" de Dublin, où il sort avec un diplôme de gestion. Celui qui est désormais le patron de l’aérien le mieux payé (3,25 millions d’euros en 2016) a fait ses armes au bureau de consultance KPMG, où il est remarqué par Tony Ryan, le père d’anciens camarades de classe de Michael. M. Ryan a une petite compagnie aérienne régionale qui tarde à décoller et il engage le jeune Irlandais comme conseiller financier. Mais c’est un voyage aux Etats-Unis qui va propulser Michael O’Leary sur le devant de la scène. Début des années 90, il part étudier le modèle de Southwest Airlines, la première compagnie à bas coût au monde. Il en reviendra en "véritable converti" du low cost. En bisbrouille avec Tony Ryan, qui décédera en 2007, l’actuel patron de Ryanair prend la tête de la compagnie en 1994, avec une idée simple : révolutionner le marché européen avec des vols à très bas prix. L’homme, qui ne quitte jamais sa paire de jeans et déteste les cravates, côtoie les puissants, notamment via le club Bildeberg. Ce père de 4 enfants a aussi créé sa propre compagnie de taxis, comptant un véhicule, le sien, pour pouvoir utiliser les bandes de circulation rapide à Dublin. C’est un farouche climatosceptique et d’après lui il faudrait "flinguer tous les écologistes" (sic). Au fil des années, M. O’Leary a instauré une ambiance de terreur au sein de son entreprise et très peu osent l’attaquer frontalement. Ce système de management semble montrer ses limites avec une fronde et des départs massifs des pilotes de Ryanair, ce qui a engendré 20 000 annulations de vols. Reste que M. O’Leary est un joueur de poker. Il sait que ses pilotes ont actuellement de meilleures cartes en main que lui, mais il est prêt à renverser la table avec son bluff légendaire. Tapis gagnant ou chute du Roi ? L’avenir nous le dira. Pour l’heure, M. O’Leary ne change pas un iota de son management et fait le gros dos. Il espère que les turbulences passeront et que les clients oublieront. "Nos avions sont remplis de personnes qui ont juré de ne plus jamais voyager avec nous", dit-il.

L'homme de l'ombre: David Bonderman

